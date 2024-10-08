В Думе предложили выплатить 13-ю пенсию всем пенсионерам

Пожилым людям, получающим страховую пенсию по старости, предложили выплатить 13-ю пенсию в декабре. Письмо с соответствующей инициативой на имя премьера Михаила Мишустина направил лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, пишут «Известия».

Свое предложение Миронов обосновал тем, что, согласно закону «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» доходы по обязательному пенсионному страхованию в текущем году должны составить 10,537 трлн руб., то есть предполагался рост на 11,4%. В январе-июле 2024-го поступления по этим видам страховых взносов выросли на 32,4%, «то есть существенно более высокими темпами», отметил парламентарий, сославшись на данные аналитического портала ФНС.

Кроме того, отметил Миронов, коэффициент утраченного заработка, в январе 2023 года составлявший 30,5%, к июлю 2024 года опустился до 23,5%, то есть средняя пенсия вчетверо уступает средней зарплате.

«Выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении лиц, которые всю свою жизнь проработали в интересах развития нашей страны», — объяснил депутат изданию причину своего обращения. Он подчеркнул, что многие пенсионеры живут сегодня за чертой бедности.

Коэффициент замещения утраченного заработка показывает, какая часть утраченного заработка компенсируется пенсией.

Во втором квартале 2024 года граница бедности по данным Росстата составила 15354 руб. (12 669 руб. для пенсионеров). Доход, не превышающий эти цифры, имели 12,4 млн человек.

Предложения о выплате пенсионерам 13-й пенсии звучали в Госдуме неоднократно. В частности, в сентябре с подобной инициативой выступил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов, который подготовил соответствующий законопроект. В 2022 году такое же предложение выдвигал и Миронов.