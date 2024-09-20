В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию
До конца 2024 года в Госдуму внесут законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии, сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
«Подготовленный мной законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии не теряет своей актуальности, а напротив — становится еще более востребованным. Я планирую доработать этот документ, который с первого раза не получил поддержки, учесть замечания, которые мы обсудили с экспертами и коллегами, и повторно внести его до конца года», — передает его слова «РИА Новости».
Чернышев добавил, что в стране наблюдается повышенная инфляция, и доходы пенсионеров, как наименее защищенных слоев населения, не успевают за темпами роста цен. Поэтому, по его словам, законопроект о 13-й пенсии будет актуален в России.
Кроме этого, такие выплаты будут рассматриваться как материальная помощь и будут фиксированного размера для всех, отметил вице-спикер. В то время как начисление пенсии у каждого человека индивидуально и зависит от ряда параметров.
С такой же инициативой выступал и глава фракции «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов в 2022 году. Тогда он заявил о намерении группы депутатов внести соответствующий законопроект в Госдуму.
В 2021 году Миронов также направлял законопроект для отзыва в правительство. По его словам, 13-ю пенсию нужно выплачивать «для борьбы с бедностью в стране». Пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, и государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат», — говорил он.
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