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В Госдуму осенью планируют внести законопроект о 13-й пенсии

«Известия»: В Госдуму осенью внесут законопроект о выплате 13-й пенсии

Группа депутатов намерена в осеннюю сессию внести в Госдуму законопроект, в котором предлагается ежегодно в декабре выплачивать пожилым россиянам 13-ю пенсию, пишет газета «Известия» со ссылкой на аппарат фракции «Справедливой России — За правду».

По словам главы фракции Сергея Миронова, пенсионеры в России — одна из наименее социально защищенных категорий граждан. Кроме того, инициатива позволит дополнительно простимулировать покупательский спрос для развития отечественной экономики в условиях сокращения импорта товаров и услуг, считают авторы.

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Фото:Мария Дмитриенко / ТАСС

Согласно глобальному индексу AgeWatch, Россия занимает 65-е место из 96 стран по уровню социального и экономического благополучия пенсионеров, отмечается в пояснительной записке.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев выразил готовность поддержать проект закона, а зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов напомнил о разработке аналогичной инициативы по поручению покойного Владимира Жириновского.

Миронов предлагал выплачивать 13-ю пенсию еще в 2013 году. «Мы предлагаем, чтобы пенсионеры, достигшие 70 лет, каждый год получали 13-ю пенсию», — говорил тогда лидер эсеров.

Затем он вернулся к этой теме в декабре прошлого года. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» тогда рассказал, что законопроект был направлен в правительство для отзыва (инициативы, требующие дополнительных расходов из федерального бюджета, можно вносить в Думу только при наличии заключения кабинета министров). Расходы на выплату 13-й пенсии авторы оценили в 654,8 млрд руб.

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