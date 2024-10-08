«Известия» узнали о росте средней пенсии по старости до 24,1 тыс. руб.

Средняя пенсия по старости в России вырастет до 24,1 тыс. руб. в 2025 году, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета Социального фонда (СФР) на три года.

Выплата увеличится на 7,5% в сравнении с 2024 годом. Предполагаемый рост выше запланированной в 2025 году индексации страховых пенсий на 7,3%, отмечает издание.

Научный сотрудник центра «ИНСАП» Институт прикладных экономических исследований президентской академии Виктор Ляшок сообщил газете, что средние пенсии в новом году увеличатся за счет возвращения к схеме индексации выплат для работающих пожилых граждан.

Всего в 2025 году СФР планирует расходы в размере почти 17 трлн руб., а доходы в размере 16,6 трлн руб. На выплату страховых пенсий СФР потратит 10,9 трлн руб., отмечает газета со ссылкой на сообщение Минтруда. Из этой суммы 106,4 млрд пойдет на индексации выплат работающим пожилым гражданам.

По данным СФР на 1 августа 2024 года, в России насчитывается 7,85 млн работающих пенсионеров и 33,2 млн неработающих.