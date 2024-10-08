Белый дом не подтвердил данные WSJ о возвращении Бута в торговлю оружием

Власти США не могут подтвердить подлинность статьи газеты The Wall Street Journal (WSJ) об участии депутата заксобрания Ульяновской области Виктор Бута в продаже партии стрелкового оружия йеменским хуситам, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я не могу подтвердить сегодня это сообщение <...> Wall Street Journal», — сказала она.

Ранее источники WSJ сообщили, что вернувшийся в Россию два года назад в результате обмена заключенными Бут участвовал в переговорах с йеменскими хуситами о продаже оружия. По данным издания, он встречался в Москве с представителями движения, которые хотели договориться о покупке автоматов на $10 млн. В итоге сделка была заключена: она подразумевает доставку в Йемен стрелкового оружия, писала WSJ.

В Кремле материал сочли фейком. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что статья является одной из «информационных нападок на наших народных избранников». Бут в разговоре с РБК назвал статью вбросом и обвинил издание в политической ангажированности и связях с ЦРУ.

Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010-м Бута экстрадировали в США, позднее суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал.

После возвращения в Россию Бут вступил в ЛДПР, в сентябре 2023 года он избрался в Законодательное собрание Ульяновской области по партийному списку.