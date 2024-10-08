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Военная операция на Украине ,  
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Гросси заявил о недопустимости атак на работников ЗАЭС

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Военная операция на Украине

Нападения на сотрудников Запорожской АЭС и угрозы в их адрес являются недопустимыми, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Так глава агентства прокомментировал сообщение об убийстве работника службы безопасности электростанции Андрея Короткого.

МАГАТЭ в марте 2022 года установило семь незаменимых компонентов ядерной безопасности, напомнили в агентстве.

«В третьем компоненте утверждается, что «оперативный персонал должен быть способен выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и принимать решения без чрезмерного давления», — говорится в сообщении.

Атака на сотрудников станции представляет собой «вопиющее нарушение этого основополагающего элемента общей ядерной безопасности», отмечено в заявлении. Основам безопасности также противоречат угрозы ответных действий в районе ЗАЭС, которые могут затронуть работников станции, добавили в МАГАТЭ.

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Сотрудник ЗАЭС Андрей Короткий погиб при подрыве автомобиля 4 октября. Бомба в машине взорвалась, когда он сел в автомобиль. Короткий погиб в больнице от полученных травм.

Директор станции Юрий Черничук назвал убийство терактом. Он выразил соболезнование родным погибшего и пообещал оказать помощь его семье. Следователи возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 Уголовного кодекса «Убийство общеопасным способом». Возможное наказание — до 20 лет лишения свободы.

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Теги
Военная операция на Украине МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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