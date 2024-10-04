На ЗАЭС назвали убийство экс-главы совета депутатов Короткого терактом

Сотрудник службы безопасности Запорожской атомной электростанции и бывший председатель совета депутатов города-спутника станции Энергодара Андрей Короткий был убит в результате теракта, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Это ужасающий, бесчеловечный террористический акт. Совершившие его должны быть наказаны», — приводятся в телеграм-канале станции слова ее руководителя. Черничук добавил, что нападение на сотрудников безопасности ядерного объекта — это «безрассудный, запредельный шаг».

Он выразил соболезнование семье погибшего и заверил, что ее членам будет оказана вся необходимая помощь.

«Со своей стороны мы сделаем все, чтобы безопасная эксплуатация станции, комфортное проживание людей в Энергодаре продолжалось вопреки желанию киевских террористов», — добавил директор ЗАЭС.

Губернатор Евгений Балицкий сообщал, что Короткий погиб при подрыве автомобиля. Он также назвал людей, организовавших убийство, террористами.

Бомба в машине Короткого взорвалась 4 октября, когда он сел в автомобиль, припаркованный около его дома на бульваре Каштанова.

Согласно данным ЕГРЮЛ на 4 октября, Короткий все еще указан председателем городского совета депутатов Энергодара. В мае в качестве главы горсовета он поздравлял выпускников городской школы № 2. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов называл его начальником физической охраны Запорожской АЭС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК («Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ»).