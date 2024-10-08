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Военная операция на Украине ,  
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Трамп объяснил гибель украинцев в боевых действиях

Трамп заявил, что при его президентстве гибели украинцев не произошло бы
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что граждане Украины гибнут в ходе боевых действий в связи с тем, что он не является американским лидером на данным момент. Интервью с политиком опубликовал польский телеканала TV Republika.

«Многие люди жили бы сегодня, и Украина была бы Украиной. <...> Если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло. Действительно, все это понимают», — сказал Трамп.

В конфликте на территории страны Трамп обвинил нынешнее руководство США.

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Дональд Трамп и Владимир Путин

Политик неоднократно заявлял о возможности со своей стороны повлиять на конфликт России и Украины. В частности, он неоднократно призывал начать мирные переговоры.

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре Трамп заявил, что если он одержит победу на выборах, то «еще до вступления в должность президента мы сможем найти решение, которое устроит обе стороны». По его словам, «придется очень много работать с обеими сторонами, чтобы попытаться урегулировать этот вопрос», но «это должно закончиться.

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Военная операция на Украине Дональд Трамп США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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