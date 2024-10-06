NYT узнала, что Трамп спрашивал у Путина об Украине: «Что вы думаете?»

На первой встрече с Путиным в 2017 году Трамп завил, что его администрация рассматривает возможность поставок оружия Украине, что российский президент назвал ошибкой

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп (занимал эту должность с января 2017 по январь 2021 года), кандидат на пост главы государства от республиканцев, на первой личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным спросил у него совета о военной помощи Украине, сообщает The New York Times.

Встреча прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге, ее подробности газета приводит со ссылкой на бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который пересказал краткое содержание переговоров сотрудникам администрации.

По данным издания, Трамп сообщил, что рассматривает возможность поставок оружия Украине и спросил у Путина: «Что вы думаете?». Путин в ответ заявил, что это было бы ошибкой, и какую бы помощь США не предоставили украинцам, «они попросят еще». Американский президент не стал возражать, сообщает NYT со ссылкой на трех чиновников.

Как утверждает газета, на встрече Путин пренебрежительно отзывался об Украине и «устроил мастер-класс по формированию мышления» Трампа. Тиллерсон после переговоров призвал сотрудников администрации США «поработать, чтобы изменить мнение президента об Украине».

По данным собеседников издания, президенты обсуждали Украину и во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года. Трамп первым поднял этот вопрос, попросив Путина высказать свое мнение. Российский президент начал говорить о коррупции в этой стране, на что Трамп реагировал с осторожностью — он не соглашался со своим собеседником, но и не защищал Украину. В то же время он признал, что конфликт между Москвой и Киевом мешает ему улучшить отношения США с Россией.

В тот же день Трамп услышал другую точку зрения об Украине — экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая познакомила его с «историей российско-украинских отношений». Меркель рассказала о помощи Киеву со стороны Европы и США при президенте Бараке Обаме и заявила, что поддержку нужно продолжить, а российскую политику по отношению к Украине — смягчить, чтобы избежать «дальнейшей дестабилизации в Восточной Европе». «Большое спасибо и до свидания», — ответил на это Трамп.

Политик не раз критиковал действующие власти США за предоставление помощи Киеву. Например, на предвыборном мероприятии в Северной Каролине в конце сентября он заявил, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, кандидат в главы государства от демократов, «подстегнули» полномасштабный конфликт России и Украины, пообещав поддержку Киеву, а не подтолкнув ее к уступкам Москве. Президента Украины Владимира Зеленского Трамп назвал «лучшим продавцом в истории», заявив, что «каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с $60 млрд».

Представитель предвыборного штаба Трампа Каролин Ливитт, отвечая на вопрос NYT о том, что политик сейчас думает об Украине, заявила, что «слабость» со стороны Байдена и Харрис привела к военному конфликту России и Украины. Она считает, что Трамп «восстановит мир во всем мире».