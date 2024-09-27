Трамп заявил о намерении обсудить с Зеленским мирные переговоры
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским необходимость достичь мира в конфликте с Россией. Об этом сообщает телеканал CBS.
«Давайте добьемся мира. Нам нужен мир! Нам нужно остановить смерти и разрушения. Вы так не думаете? Разве не здорово будет?» — цитирует телеканал экс-президента.
Ранее Трамп сообщил, что встретится с Зеленским 27 сентября. Переговоры пройдут в офисе Trump Tower в Нью-Йорке.
В своем аккаунте в соцсети Truth Social политик выложил письмо украинского президента, в котором тот предлагал провести личную встречу и благодарил за предыдущие телефонные переговоры.
Трамп 19 сентября допустил, что проведет переговоры с Зеленским — политик прилетел в США 22 сентября для участия в Генассамблее ООН и встречи с американскими политиками. Однако потом Reuters и Associated Press сообщили со ссылкой на источники, что такая встреча не планировалась и не назначена.
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