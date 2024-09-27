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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил о намерении обсудить с Зеленским мирные переговоры

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским необходимость достичь мира в конфликте с Россией. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Давайте добьемся мира. Нам нужен мир! Нам нужно остановить смерти и разрушения. Вы так не думаете? Разве не здорово будет?» — цитирует телеканал экс-президента.

Трамп анонсировал встречу с Зеленским в США в Trump Tower
Политика
Дональд Трамп

Ранее Трамп сообщил, что встретится с Зеленским 27 сентября. Переговоры пройдут в офисе Trump Tower в Нью-Йорке.

В своем аккаунте в соцсети Truth Social политик выложил письмо украинского президента, в котором тот предлагал провести личную встречу и благодарил за предыдущие телефонные переговоры.

Трамп 19 сентября допустил, что проведет переговоры с Зеленским — политик прилетел в США 22 сентября для участия в Генассамблее ООН и встречи с американскими политиками. Однако потом Reuters и Associated Press сообщили со ссылкой на источники, что такая встреча не планировалась и не назначена.

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Военная операция на Украине Дональд Трамп Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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