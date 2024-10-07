Эрдоган созвонился с Путиным и поздравил его с днем рождения

Реджеп Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил по телефону Владимиру Путину и поздравил его с 72-м днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

В разговоре главы государств выразили готовность продолжать сотрудничество между Россией и Турцией. Путин и Эрдоган также обсудили двусторонние и международные темы, включая эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

«Подтверждена договоренность о проведении отдельной встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани», — добавили в Кремле.

Ранее президента поздравили другие политики, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин проводит день рождения на работе. В частности, встретится с главами СНГ и проведет несколько рабочих контактов.