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Политика ,  
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Эрдоган созвонился с Путиным и поздравил его с днем рождения

Реджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил по телефону Владимиру Путину и поздравил его с 72-м днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

В разговоре главы государств выразили готовность продолжать сотрудничество между Россией и Турцией. Путин и Эрдоган также обсудили двусторонние и международные темы, включая эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

«Подтверждена договоренность о проведении отдельной встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани», — добавили в Кремле.

Лукашенко поздравил Путина с 72-летием
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко

Ранее президента поздравили другие политики, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин проводит день рождения на работе. В частности, встретится с главами СНГ и проведет несколько рабочих контактов.

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Владимир Путин поздравление Реджеп Тайип Эрдоган телефонный разговор
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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