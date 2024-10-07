Силуанов анонсировал индексацию пенсии на уровень инфляции
Пенсионерам в России проиндексируют выплаты на уровень инфляции в 2025 года, заявил глава Минфина Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации. Его слова приводит «РИА Новости».
По прогнозу Минэкономразвития, инфляция ожидается на уровне 7,3%. Силуанов уточнил, что пенсии будут увеличены и работающим, и неработающим пенсионерам.
Ранее об индексации выплат на 7,3% с 1 января 2025 года сообщили в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России. Для работающих пенсионеров выплаты проиндексируют впервые с 2015 года.
Закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам подписал президент России Владимир Путин. Госдума приняла соответствующий законопроект в трех чтениях в конце июня. «За» проголосовали 400 депутатов, воздержавшихся и выступивших против не было.
В результате такого перерасчета средний размер страховой пенсии по старости увеличится до 24 тыс. руб., следует из материалов к проекту бюджета. По состоянию на середину 2024 года средний размер страховой пенсии у работающих и неработающих пенсионеров составлял около 21 тыс. руб.
По данным Социального фонда России, на 1 апреля 2024 года в стране насчитывалось 7,783 млн официально работающих пенсионеров (около 19% от общего числа состоящих на учете в Соцфонде). Средний размер их пенсии достигает 17,3 тыс. руб., а неработающих (как анонсировал Минтруд после индексации 1 января 2024 года) — 23,4 тыс. руб.
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