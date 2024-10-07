Силуанов анонсировал индексацию пенсии на уровень инфляции

Министр Силуанов: с января в России проиндексируют пенсии на уровень инфляции

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Пенсионерам в России проиндексируют выплаты на уровень инфляции в 2025 года, заявил глава Минфина Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации. Его слова приводит «РИА Новости».

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция ожидается на уровне 7,3%. Силуанов уточнил, что пенсии будут увеличены и работающим, и неработающим пенсионерам.

Ранее об индексации выплат на 7,3% с 1 января 2025 года сообщили в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России. Для работающих пенсионеров выплаты проиндексируют впервые с 2015 года.

Закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам подписал президент России Владимир Путин. Госдума приняла соответствующий законопроект в трех чтениях в конце июня. «За» проголосовали 400 депутатов, воздержавшихся и выступивших против не было.

В результате такого перерасчета средний размер страховой пенсии по старости увеличится до 24 тыс. руб., следует из материалов к проекту бюджета. По состоянию на середину 2024 года средний размер страховой пенсии у работающих и неработающих пенсионеров составлял около 21 тыс. руб.