Дума приняла закон о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам, следует из трансляции на сайте «ДумаТВ».

«За» проголосовали 400 депутатов, воздержавшихся и выступивших против не было.

Теперь проект рассмотрит Совет Федерации, затем его должен подписать президент Владимир Путин.

Изменения будут внесены в законы «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и «О страховых пенсиях».

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