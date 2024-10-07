В Крыму объяснили «технической ошибкой» сообщение о ЧС в Феодосии

Сообщение о режиме ЧС в Феодосии, где загорелась нефтебаза, ошибочное, появилось в телеграм-канале городской администрации из-за «человеческого фактора», заявили власти Крыма

Феодосия, Крым (Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС)

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Феодосии не вводили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, о чем ранее объявила городская администрация.

«Заседание комиссии еще не проводилось», — сказал Крючков.

Сообщение о введении режима ЧС появилось в телеграм-канале администрации около 8 утра в понедельник, 7 октября. Позднее там заявили, что «произошла техническая ошибка».

Крючков в разговоре с журналистами объяснил произошедшее человеческим фактором», передает «Интерфакс».

Рано утром на нефтебазе в Феодосии произошел пожар. Его причины власти не уточнили, но сообщили, что никто не пострадал. В городе ограничили движение транспорта.