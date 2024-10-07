В Крыму объяснили «технической ошибкой» сообщение о ЧС в Феодосии
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Феодосии не вводили режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, о чем ранее объявила городская администрация.
«Заседание комиссии еще не проводилось», — сказал Крючков.
Сообщение о введении режима ЧС появилось в телеграм-канале администрации около 8 утра в понедельник, 7 октября. Позднее там заявили, что «произошла техническая ошибка».
Крючков в разговоре с журналистами объяснил произошедшее человеческим фактором», передает «Интерфакс».
Рано утром на нефтебазе в Феодосии произошел пожар. Его причины власти не уточнили, но сообщили, что никто не пострадал. В городе ограничили движение транспорта.
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