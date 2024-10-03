На Солнце произошла сильнейшая с 2017 года вспышка

Вид вспышки в разных спектральных диапазонах (Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ)

В четверг, 3 октября на Солнце произошла крупнейшая c 2017 года вспышка, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Явление зарегистрировали около 15:00 мск. Взрыв произошел по центру солнечного диска. Ученые присвоили вспышке уровень X9.1.

«Взрывы на Солнце такого уровня не наблюдались уже более семи лет. Последний раз событие лишь немного более крупное (взрыв уровня X9.3) произошел 6 сентября 2017 года», — говорится в сообщении.

Данных о выбросе в сторону Земли крупных масс солнечной плазмы нет, отметили ученые.

В лаборатории предположили, что вспышка 2 октября, которая произошла на том же участке звезды, «опустошила» запасы плазмы и «новому взрыву просто нечего будет выбрасывать в космос». Если прогноз исследователей неверный, то выброс подойдет к Земле в ночь на 6 октября.

С учетом вспышки 2 октября общая продолжительность магнитных бурь может составить до четырех дней, отметили в лаборатории.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения взрывы на Солнце делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальным классом считаются вспышки A, при переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Взрывы с пометкой Х — это вспышки максимального класса. Сильные вспышки на Солнце приводят к магнитным бурям.

За последние несколько недель на Солнце произошло несколько сильных вспышек. В частности, в ночь на 2 октября произошел взрыв мощностью X7.1. Эта вспышка стала второй по силе за последние семь лет, отметили в лаборатории солнечной астрономии. 14 сентября на звезде произошла мощная вспышка класса X4.5. Ее зафиксировали на восточном краю Солнца.