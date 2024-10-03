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В «Фобосе» предупредили о сильной магнитной буре

Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Магнитная буря начнется на Земле вечером в четверг, 3 октября, и продлится двое суток, в это время вероятны полярные сияния, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ночью 2 октября на Солнце произошла вспышка мощностью X7.1, ставшая второй по силе за последние семь лет. Такие явления сопровождаются выбросом коронального вещества с поверхности звезды — при контакте облака плазмы с планетой возникают магнитные бури.

Слабая магнитная буря мощностью G1 начнется после 21:00 3 октября, к утру следующего дня она усилится до класса G3 и продлится до 21:00 5 октября с колебаниями интенсивности от слабой до сильной, рассказал Леус. Он отметил, что в воскресенье, 6 октября, геомагнитное поле «еще сохранит слабые возмущения, уже не достигающие уровня магнитных бурь». Магнитное поле Земли вернется в спокойное состояние в начале следующей недели.

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Вспышка X7.1&nbsp;в разных спектральных диапазонах

Магнитные бури — это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Они делятся на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).

Синоптик напомнил, что магнитная буря может вызвать сбои в работе энергосистем, нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. «Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями», — добавил он.

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магнитная буря Солнце Земля «Фобос»
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