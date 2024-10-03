В «Фобосе» предупредили о сильной магнитной буре
Магнитная буря начнется на Земле вечером в четверг, 3 октября, и продлится двое суток, в это время вероятны полярные сияния, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ночью 2 октября на Солнце произошла вспышка мощностью X7.1, ставшая второй по силе за последние семь лет. Такие явления сопровождаются выбросом коронального вещества с поверхности звезды — при контакте облака плазмы с планетой возникают магнитные бури.
Слабая магнитная буря мощностью G1 начнется после 21:00 3 октября, к утру следующего дня она усилится до класса G3 и продлится до 21:00 5 октября с колебаниями интенсивности от слабой до сильной, рассказал Леус. Он отметил, что в воскресенье, 6 октября, геомагнитное поле «еще сохранит слабые возмущения, уже не достигающие уровня магнитных бурь». Магнитное поле Земли вернется в спокойное состояние в начале следующей недели.
Магнитные бури — это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Они делятся на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).
Синоптик напомнил, что магнитная буря может вызвать сбои в работе энергосистем, нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. «Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями», — добавил он.
Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц
Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex
МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата
ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше ₽94
Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов