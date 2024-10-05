Синоптик предупредил о магнитных бурях после мощных вспышек на Солнце

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури, возникшие после двух недавних мощных вспышек на Солнце, достигнут Земли к середине дня в субботу, 5 октября, и продлятся до ночи вторника, 8 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

По его словам, 2 и 3 октября на Солнце произошли две мощные вспышки максимального класса Х–Х7,1 и Х9, которые заняли соответственно третье и первое места в списке самых сильных нынешнего 25 солнечного цикла.

Два облака выброшенного этими вспышками солнечного вещества должны были вызвать на Земле продолжительные и сильные магнитные бури. Первое облако слегка «задело» планету, не вызвав заметных возмущений геомагнитного поля, а влияние второго облака начнет ощущаться после полудня 5 октября, рассказал синоптик. Он объяснил, что сначала появятся слабые возмущения магнитосферы, а после 15:00 они вырастут до уровня слабых магнитных бурь.

«Далее магнитные бури будут усиливаться и в ночь на воскресенье достигнут своего максимума — класса G3 — третьего уровня из пяти возможных. После этого космический шторм пойдет на спад, и магнитные бури, уже среднего и слабого уровня, класса G2-G1, с перерывами, продлятся до ночных часов вторника, 8 октября», — добавил Леус.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения взрывы на Солнце делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальным классом считаются вспышки A, при переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Взрывы с пометкой Х — это вспышки максимального класса. Сильные вспышки на Солнце приводят к магнитным бурям. Магнитные бури делятся на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).

3 октября на Солнце зафиксировали сильную вспышку, которой ученые присвоили уровень X9.1. Взрыв произошел по центру солнечного диска. Это крупнейший с 2017 года взрыв на звезде, отметили исследователи.