ЦАХАЛ сообщила о новом ударе по северу Израиля со стороны Ливана
Северные районы Израиля подверглись новому обстрелу, всего было выпущено около 20 снарядов, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.
По данным ЦАХАЛ, вслед за воздушной тревогой, объявленной в районах Ха-Кармель и Ха-Мифрац Хайфского округа, был зафиксирован запуск «примерно пяти снарядов» со стороны Ливана.
Также после прозвучавших сирен военные зафиксировали еще 15 ливанских снарядов в Верхней Галилее.
В результате ракетного удара в Хайфе пять человек получили осколочные ранения, сообщает Times of Israel со ссылкой на больницу Рамбам. Еще один человек пострадал в результате ракетного удара в Тверии.
Всего в течение суток было зафиксировано более 120 снарядов, выпущенных со стороны Ливана, сообщили в ЦАХАЛе.
Израиль 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» «Стрелы севера» против «Хезболлы» в Ливане. Ее целью в ЦАХАЛ назвали военную инфраструктуру шиитской группировки «Хезболла». Операции предшествовала серия массовых атак: взрыв пейджеров и других беспроводных устройств боевиков, удары по Бейруту и югу Ливана.
В первые дни после начала операции ЦАХАЛ сообщила о ликвидации целого ряда военачальников группировки, а 27 сентября ударила по центральному штабу «Хезболлы». В результате погиб лидер группировки Хасан Насралла.
В ночь на 1 октября израильские военные начали наземную операцию в приграничных районах Ливана.
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