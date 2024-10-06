Павел Дуров рассказал, как на допросе узнал о беременности Вавиловой

Фото: julivavilovaa / Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров узнал о том, что станет отцом, во время допроса в Париже в конце августа. Об этом он сам рассказал в телеграм-канале.

Во Францию, где бизнесмен был задержан 24 августа, его сопровождала Юлия Вавилова — блогер и коуч по криптовалютам. До ареста они не афишировали свои отношения.

Дуров сообщил, что 27 августа у него был «обычный многочасовой допрос» в полицейском участке. «В перерыве между вопросами я спросил своего адвоката, придет ли моя Джулия тоже на допрос. Он сказал, что ее ждали, но она не смогла прийти. Я стал расспрашивать его о причинах. «Испугалась? Уехала из Парижа?» — спросил я. Он колебался. «Она беременна», — наконец сказал он», — написал бизнесмен.

Основатель Telegram признался, что эта новость «застала его врасплох» и он ответил адвокату: «Спасибо за хорошие новости». По словам Дурова, другие присутствовавшие на допросе — переводчик, полицейский, служащий — «смущенно улыбались», и позднее стало известно, что правоохранители «не знали, как сообщить» бизнесмену о беременности Вавиловой.

Дуров опубликовал это сообщение, комментируя новость о том, что девушка потеряла ребенка. Вавилова ранее рассказала об этом в своем телеграм-канале. Она узнала о том, что у ребенка перестало биться сердце, 4 октября.

В конце июня юристка российского происхождения Ирина Болгар объявила о трех совместных с Дуровым детях. Бизнесмен ее заявление не прокомментировал, но вскоре сообщил, что несколько лет назад стал донором спермы и имеет более 100 биологических детей.

В начале августа Болгар прислала Forbes копии документов, подтверждающих отцовство Дурова. Позднее она обвинила бизнесмена в невыплате алиментов и насилии по отношению к детям.

Представитель Дурова в разговоре с The New York Times отметил, что бизнесмен и Болгар никогда не были парой, а те деньги, которые предприниматель выплачивал ей в качестве алиментов, женщина «расточительно тратила на предметы роскоши и другие излишества». «У Дурова много детей, и он поддерживает каждого из них поровну по ставке $10 тыс. в месяц на ребенка», — рассказал собеседник газеты.