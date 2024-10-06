Пожар на трехэтажной торговой базе в Дагестане потушили
Пожар в трехэтажном торговом здании в Каспийске полностью потушили, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
Ведомство написало о возгорании в 13:44. По данным «РБК Кавказ», пожар произошел в здании торговой базы «Пир». Местный телеграм-канал «Каспийск 24» уточнял, что там загорелись бытовая техника и оптовая точка мягких игрушек.
МЧС сообщало, что огонь охватил 700 кв. м второго этажа здания. При тушении трое пожарных получили ожоги, их госпитализировали.
Несколькими днями ранее, 3 октября, пожар произошел в театре музыкальной комедии в Хабаровске. Там загорелись обшивка и кровля здания, в результате фасад и наружная стена театра обрушились.
При пожаре пострадали три человека. Потушить огонь удалось лишь спустя два дня.
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