Пожар на трехэтажной торговой базе в Дагестане потушили

Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Пожар в трехэтажном торговом здании в Каспийске полностью потушили, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Ведомство написало о возгорании в 13:44. По данным «РБК Кавказ», пожар произошел в здании торговой базы «Пир». Местный телеграм-канал «Каспийск 24» уточнял, что там загорелись бытовая техника и оптовая точка мягких игрушек.

МЧС сообщало, что огонь охватил 700 кв. м второго этажа здания. При тушении трое пожарных получили ожоги, их госпитализировали.

Video

Несколькими днями ранее, 3 октября, пожар произошел в театре музыкальной комедии в Хабаровске. Там загорелись обшивка и кровля здания, в результате фасад и наружная стена театра обрушились.

При пожаре пострадали три человека. Потушить огонь удалось лишь спустя два дня.