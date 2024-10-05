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Общество ,  
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Пожар в музыкальном театре Хабаровска потушили спустя два дня

Фото: Константин Андреев / ТАСС
Фото: Константин Андреев / ТАСС

Пожар в здании Хабаровского краевого музыкального театра потушили спустя два дня после возгорания, сообщило региональное управление МЧС.

«В 20:19 (13:19 мск. — РБК) дана ликвидация пожара», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что на месте продолжают дежурить пожарные и полицейские.

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Пожар в хабаровском музыкальном театре произошел 3 октября. На площади 1 тыс. кв. м загорелись обшивка и кровля здания. Кровля над фойе обрушилась. Во время тушения на месте взорвались четыре баллона с газом, огонь распространился на 4 тыс. кв. м.

По данным МЧС, в результате пострадали три человека: двое мужчин и женщина. Мужчинам помощь оказали на месте, а женщину пришлось госпитализировать.

Следствие считает, что пожар возник при ремонте на крыше здания. «Один из рабочих допустил возникновение искры на утеплителе, что привело к возгоранию и быстрому распространению пламени», — сообщили в управлении СК по Хабаровскому краю.

Десять сотрудников организации, которая занималась ремонтом, оказались гражданами Узбекистана. Из них законно в России проживали только четверо. В итоге следователи завели дело по ст. 322.1 Уголовного кодекса (организация незаконной миграции). Его объединили в одно производство с возбужденным ранее уголовным делом по ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

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Хабаровск театр пожары МЧС
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