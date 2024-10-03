Губернатор Хабаровского края поделился подробностями о разрушении театра

Демешин: в театре в Хабаровске обрушилась стена при пожаре

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При пожаре в театре музыкальной комедии в Хабаровске обрушилась стена, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем телеграм-канале.

Пожар в театре локализовали, площадь, охваченная огнем, превысила 4 тыс. кв. м. Помимо внешней стены, обрушилась крыша над фойе зрительного зала. По части здания пошли трещины.

«Я поручил проверить, контролировались ли во время ремонта крыши противопожарная безопасность и другие аспекты. Это предварительная версия возгорания, и во всем надо разобраться», — уточнил Демешин. Он добавил, что вечером проведет заседание оперштаба.

«Нашим огнеборцам предстоит еще многое сделать, окончательно пролить все конструкции», — отметил губернатор. Он пообещал восстановить музыкальный театр.

Пожар в здании театра произошел 3 октября, около 9:00 по местному времени. Сначала в МЧС сообщили, что загорелись обшивка и кровля здания, позднее обрушились фасад и наружная стена. В ходе тушения пожара на месте взорвались четыре баллона с газом.

По информации МЧС, при пожаре пострадали три человека: двое мужчин и женщина. Мужчинам помощь оказали на месте, женщину госпитализировали с травмой. Все трое были в здании театра, когда начался пожар, и эвакуировались до приезда спасателей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ. На месте силовики задержали мигрантов, которые проводили работы.