Губернатор Хабаровского края поделился подробностями о разрушении театра
При пожаре в театре музыкальной комедии в Хабаровске обрушилась стена, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем телеграм-канале.
Пожар в театре локализовали, площадь, охваченная огнем, превысила 4 тыс. кв. м. Помимо внешней стены, обрушилась крыша над фойе зрительного зала. По части здания пошли трещины.
«Я поручил проверить, контролировались ли во время ремонта крыши противопожарная безопасность и другие аспекты. Это предварительная версия возгорания, и во всем надо разобраться», — уточнил Демешин. Он добавил, что вечером проведет заседание оперштаба.
«Нашим огнеборцам предстоит еще многое сделать, окончательно пролить все конструкции», — отметил губернатор. Он пообещал восстановить музыкальный театр.
Пожар в здании театра произошел 3 октября, около 9:00 по местному времени. Сначала в МЧС сообщили, что загорелись обшивка и кровля здания, позднее обрушились фасад и наружная стена. В ходе тушения пожара на месте взорвались четыре баллона с газом.
По информации МЧС, при пожаре пострадали три человека: двое мужчин и женщина. Мужчинам помощь оказали на месте, женщину госпитализировали с травмой. Все трое были в здании театра, когда начался пожар, и эвакуировались до приезда спасателей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ. На месте силовики задержали мигрантов, которые проводили работы.
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