 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Губернатор Хабаровского края поделился подробностями о разрушении театра

Демешин: в театре в Хабаровске обрушилась стена при пожаре

Фото: demeshin27 / Telegram
Фото: demeshin27 / Telegram
Фото: demeshin27 / Telegram
Фото: demeshin27 / Telegram
Фото: demeshin27 / Telegram
Фото: demeshin27 / Telegram
Фото: demeshin27 / Telegram
Фото: demeshin27 / Telegram
Фото: demeshin27 / Telegram
Фото: demeshin27 / Telegram
Фото: demeshin27 / Telegram
Фото: demeshin27 / Telegram
Фото: demeshin27 / Telegram
Фото: demeshin27 / Telegram
Фото: demeshin27 / Telegram
Фото: demeshin27 / Telegram
Фото: demeshin27 / Telegram
Фото: demeshin27 / Telegram

При пожаре в театре музыкальной комедии в Хабаровске обрушилась стена, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем телеграм-канале.

Пожар в театре локализовали, площадь, охваченная огнем, превысила 4 тыс. кв. м. Помимо внешней стены, обрушилась крыша над фойе зрительного зала. По части здания пошли трещины.

«Я поручил проверить, контролировались ли во время ремонта крыши противопожарная безопасность и другие аспекты. Это предварительная версия возгорания, и во всем надо разобраться», — уточнил Демешин. Он добавил, что вечером проведет заседание оперштаба.

«Нашим огнеборцам предстоит еще многое сделать, окончательно пролить все конструкции», — отметил губернатор. Он пообещал восстановить музыкальный театр.

В Хабаровске восстановят сгоревший музыкальный театр
Общество
Фото:Следственный комитет РФ по г.Хабаровску

Пожар в здании театра произошел 3 октября, около 9:00 по местному времени. Сначала в МЧС сообщили, что загорелись обшивка и кровля здания, позднее обрушились фасад и наружная стена. В ходе тушения пожара на месте взорвались четыре баллона с газом.

По информации МЧС, при пожаре пострадали три человека: двое мужчин и женщина. Мужчинам помощь оказали на месте, женщину госпитализировали с травмой. Все трое были в здании театра, когда начался пожар, и эвакуировались до приезда спасателей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ. На месте силовики задержали мигрантов, которые проводили работы.

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Вертолет, Cybertruck и пачки денег. Что нашли у фигурантов дела Cryptex

МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата

ЦБ впервые с апреля поднял курс доллара выше ₽94

Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Хабаровск Хабаровский край театры Пожар Дмитрий Демешин
Материалы по теме
На месте пожара в хабаровском музыкальном театре задержали мигрантов
Общество
При тушении пожара в театре в Хабаровске взорвались баллоны с газом
Общество
В Хабаровске загорелся краевой музыкальный театр
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 02 окт, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 02 окт, 17:28
Бакальчук подал в суд из-за передачи домена WildberriesБизнес, 11:39
МВД показало видео допроса подозреваемого в похищении кенгурятОбщество, 11:31
УЦСБ запустил сервис непрерывного анализа защищенности приложений ApsafeРБК Компании, 11:30
Новый роман Виктора Пелевина «Круть» выйдет 3 октябряОбщество, 11:29
Приложение «Авито» исчезло из Google PlayТехнологии и медиа, 11:27
Мегазабастовка в портах США: $5 млрд убытков в день и глобальные сбоиPro, 11:21
Кучеров бросился на соперника с голыми руками в матче перед стартом НХЛСпорт, 11:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Минэнерго предложили ввести новые ограничения для майнеровКрипто, 11:11
Губернатор Хабаровского края поделился подробностями о разрушении театраОбщество, 11:04
МЧС России доставило 33 т продуктов и лекарств жителям ЛиванаПолитика, 10:57
Как долго продлится кризис на рынке алмазовPro, 10:50
Эксперты рассказали о сложностях украинской армии в ДонбассеПолитика, 10:45
ФСБ показала кадры задержания обвиняемых в подрыве здания на ХерсонщинеПолитика, 10:43
Минобороны сообщило об ударе ФАБ-3000 по складам ВСУ в ДНРПолитика, 10:41