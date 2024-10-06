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Общество ,  
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При тушении огня в торговом центре в Дагестане пострадали трое пожарных

Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Три сотрудника МЧС получили ожоги при тушении пожара в торговом здании в городе Каспийске в Дагестане, сообщает пресс-служба МЧС.

«На пожаре в Дагестане пострадали три сотрудника МЧС России», — говорится в сообщении.

Их госпитализировали. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание на площади 700 кв. м. На месте работают 78 специалистов и 23 единицы техники.

При тушении огня в торговом центре в Дагестане пострадали трое пожарных
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Причину пожара в ведомстве не уточнили.

По данным «РБК Кавказ», речь идет о пожаре в здании торговой базы «Пир» — это трехэтажное коммерческое строение. Телеграм-канал «Каспийск 24» пишет, что горит бытовая техника и оптовая точка мягких игрушек.

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