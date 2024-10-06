При тушении огня в торговом центре в Дагестане пострадали трое пожарных
Три сотрудника МЧС получили ожоги при тушении пожара в торговом здании в городе Каспийске в Дагестане, сообщает пресс-служба МЧС.
«На пожаре в Дагестане пострадали три сотрудника МЧС России», — говорится в сообщении.
Их госпитализировали. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание на площади 700 кв. м. На месте работают 78 специалистов и 23 единицы техники.
Причину пожара в ведомстве не уточнили.
По данным «РБК Кавказ», речь идет о пожаре в здании торговой базы «Пир» — это трехэтажное коммерческое строение. Телеграм-канал «Каспийск 24» пишет, что горит бытовая техника и оптовая точка мягких игрушек.
В конце сентября в Дагестана на одной из АЗС при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета произошел взрыв. В результате на заправке возник пожар, ее здание оказалось разрушено. При взрыве погибли 13 человек, еще 23 пострадали.
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