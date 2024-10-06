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Военная операция на Украине ,  
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Зять Ирины Фарион был убит в зоне военной операции на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Василий Особа
Василий Особа (Фото: vasylosoba / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В ходе боевых действий на Украине погиб Василий Особа — зять экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, которая была убита в июле.

Об этом сообщила его жена и дочь Фарион София Семчишин на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Гибель Особы также подтвердил глава украинской партии «Свобода» Олег Тягнибок.

Как уточнил политик, зять экс-депутата Рады был убит на северском направлении. Особа воевал в составе 4-го батальона «Сила свободы» бригады быстрого реагирования НГУ «Рубеж».

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Ирина Фарион погибла 19 июля в результате покушения. Ответственность за нападение взяла на себя международная неонацистская группировка National-Socialism / White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена). Спустя несколько дней после убийства был задержан подозреваемый — уроженец Днепра Вячеслав Зинченко.

Как заявили в Нацполиции Украины, Зинченко считает, что сделал правильно, убив Фарион, так как она «разделяла» украинцев.

Фарион была известна своими радикальными националистическими взглядами. Она выступала против использования русского языка на Украине и не считала русскоязычных граждан страны полноценными людьми, называя их «генетическим мусором».

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Ирина Фарион Украина Военная операция на Украине
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