Зять Ирины Фарион был убит в зоне военной операции на Украине

Василий Особа (Фото: vasylosoba / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В ходе боевых действий на Украине погиб Василий Особа — зять экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, которая была убита в июле.

Об этом сообщила его жена и дочь Фарион София Семчишин на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Гибель Особы также подтвердил глава украинской партии «Свобода» Олег Тягнибок.

Как уточнил политик, зять экс-депутата Рады был убит на северском направлении. Особа воевал в составе 4-го батальона «Сила свободы» бригады быстрого реагирования НГУ «Рубеж».

Ирина Фарион погибла 19 июля в результате покушения. Ответственность за нападение взяла на себя международная неонацистская группировка National-Socialism / White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена). Спустя несколько дней после убийства был задержан подозреваемый — уроженец Днепра Вячеслав Зинченко.

Как заявили в Нацполиции Украины, Зинченко считает, что сделал правильно, убив Фарион, так как она «разделяла» украинцев.