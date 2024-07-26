МВД Украины назвало подозреваемого в убийстве Фарион «проукраинским»
Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве экс-депутата Рады Ирины Фарион, уверен в своей правоте, заявил замначальника Нацполиции Украины Андрей Небытов, ссылаясь на разговор с подсудимым.
«Ему кажется, он сделал правильно. Он считает, что не нужно разделять украинское общество, у него были свои мотивы», — сказал Небытов (цитата по «Страна.ua»).
Он назвал мужчину «абсолютно проукраинским». Небытов отметил, что отец подозреваемого — военный и сейчас участвует в боевых действиях.
Сам подозреваемый заявил на заседании суда о своей невиновности. «С Фарион ничего не делал, никого не убивал, это все не я», — сказал он. Молодой человек также пояснил, что приехал во Львов, потому что это «интересный город». На вопрос журналистов о вероятных связях с российскими спецслужбами он ответил, что относится к ним «максимально негативно» и не хочет иметь с ними чего-то общего.
По делу допрошены 900 свидетелей, изучены 170 записей с камер видеонаблюдения, полицейские выявили 80 потенциальных подозреваемых и проверили, где находился каждый из них на момент преступления, сообщили силовики на совместной пресс-конференции Генпрокуратуры, СБУ и полиции Украины. Об этом Генпрокуратура страны сообщила в телеграм-канале.
Юноша искал в интернете информацию о «пророссийских политиках Украины» и собирал данные на депутата Максима Бужанского, рассказали в МВД. Предполагается, что политик заинтересовал подозреваемого из-за того, что был единственным, кто не поддержал отмену Дня Победы на Украине. Кроме того, юноша, вероятно, изучал информацию из книги Виктора Попенко «Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации».
Убийство Ирины Фарион произошло неделю назад, 19 июля, во Львове. Ей выстрелили в висок, женщина скончалась в больнице. Ответственность взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism / White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена). Спустя несколько дней в Днепре задержали Зинченко.
Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах и членом украинской националистической партии «Свобода». Она выступала против использования русского языка на Украине и не считала русскоязычных граждан Украины полноценными людьми, называя их «генетическим мусором». Скандалом обернулось ее заявление в прошлом году, когда она отказалась считать украинцами тех служащих ВСУ, кто говорит по-русски.
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