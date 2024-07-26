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Политика ,  
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МВД Украины назвало подозреваемого в убийстве Фарион «проукраинским»

Замглавы полиции Украины назвал подозреваемого в убийстве Фарион проукраинским
Арестованный по делу об убийстве Фарион патриотичен, считает, что та «разделяла» украинцев, рассказали в полиции. Сам подозреваемый на заседании суда отказался признавать вину
Вячеслав Зинченко
Вячеслав Зинченко (Фото: Анастасия Смолиенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве экс-депутата Рады Ирины Фарион, уверен в своей правоте, заявил замначальника Нацполиции Украины Андрей Небытов, ссылаясь на разговор с подсудимым.

«Ему кажется, он сделал правильно. Он считает, что не нужно разделять украинское общество, у него были свои мотивы», — сказал Небытов (цитата по «Страна.ua»).

Он назвал мужчину «абсолютно проукраинским». Небытов отметил, что отец подозреваемого — военный и сейчас участвует в боевых действиях.

Сам подозреваемый заявил на заседании суда о своей невиновности. «С Фарион ничего не делал, никого не убивал, это все не я», — сказал он. Молодой человек также пояснил, что приехал во Львов, потому что это «интересный город». На вопрос журналистов о вероятных связях с российскими спецслужбами он ответил, что относится к ним «максимально негативно» и не хочет иметь с ними чего-то общего.

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Политика
Вячеслав Зинченко

По делу допрошены 900 свидетелей, изучены 170 записей с камер видеонаблюдения, полицейские выявили 80 потенциальных подозреваемых и проверили, где находился каждый из них на момент преступления, сообщили силовики на совместной пресс-конференции Генпрокуратуры, СБУ и полиции Украины. Об этом Генпрокуратура страны сообщила в телеграм-канале.

Юноша искал в интернете информацию о «пророссийских политиках Украины» и собирал данные на депутата Максима Бужанского, рассказали в МВД. Предполагается, что политик заинтересовал подозреваемого из-за того, что был единственным, кто не поддержал отмену Дня Победы на Украине. Кроме того, юноша, вероятно, изучал информацию из книги Виктора Попенко «Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации».

Убийство Ирины Фарион произошло неделю назад, 19 июля, во Львове. Ей выстрелили в висок, женщина скончалась в больнице. Ответственность взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism / White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена). Спустя несколько дней в Днепре задержали Зинченко.

Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах и членом украинской националистической партии «Свобода». Она выступала против использования русского языка на Украине и не считала русскоязычных граждан Украины полноценными людьми, называя их «генетическим мусором». Скандалом обернулось ее заявление в прошлом году, когда она отказалась считать украинцами тех служащих ВСУ, кто говорит по-русски.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ирина Фарион Украина МВД Украины убийство
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