Бывший футболист «Тюмени» Пальянов погиб в зоне военной операции в 21 год

Бывший футболист «Тюмени» погиб в зоне военной операции в 21 год

Николай Пальянов играл за команду «Тюмени» 2003 года рождения на позиции вратаря

Николай Пальянов (Фото: Страница ФК «Тюмень» в VK)

Бывший футболист «Тюмени», голкипер Николай Пальянов погиб в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба клуба.

Пальянову был 21 год.

В «Тюмени» отметили, что Пальянов «с детства отдался футболу и всегда отстаивал все матчи».

Вратарь был воспитанником тюменского футбола, играл за команду клуба 2003 года рождения.

«Тюмень» выступает в Первой лиге, после 12 туров идет на последнем месте.