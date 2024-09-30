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Бывший футболист «Тюмени» погиб в зоне военной операции в 21 год
Бывший футболист «Тюмени» Пальянов погиб в зоне военной операции в 21 год
Николай Пальянов играл за команду «Тюмени» 2003 года рождения на позиции вратаря
Николай Пальянов
Бывший футболист «Тюмени», голкипер Николай Пальянов погиб в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба клуба.
Пальянову был 21 год.
В «Тюмени» отметили, что Пальянов «с детства отдался футболу и всегда отстаивал все матчи».
Вратарь был воспитанником тюменского футбола, играл за команду клуба 2003 года рождения.
«Тюмень» выступает в Первой лиге, после 12 туров идет на последнем месте.