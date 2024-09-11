На верховного муфтия Таджикистана напали с ножом в мечети

Саидмукаррам Абдукодирзода (Фото: Амир Исаев / РИА Новости)

Неизвестный ранил ножом председателя Совета улемов (мусульманских священнослужителей), верховного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдукодирзоду, сообщает пресс-служба МВД республики.

Как уточнили в министерстве, нападение произошло в центральной мечети Душанбе после намаза. Абдукодирзода получил легкие ранения. Ему не понадобилась госпитализация — муфтия отправили домой. Нападавшего задержали, против него возбудили уголовное дело.

Саидмукарраму Абдукодирзоде 61 год. Он возглавляет Совет улемов Таджикистана с октября 2010 года.

В январе мужчина напал с ножом на имама мечети Фатих в центре Стамбула: имам получил ножевое ранение в область сердца, прихожанин-студент — в спину. Обоих госпитализировали, а злоумышленника задержали.