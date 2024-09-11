На верховного муфтия Таджикистана напали с ножом в мечети
Неизвестный ранил ножом председателя Совета улемов (мусульманских священнослужителей), верховного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдукодирзоду, сообщает пресс-служба МВД республики.
Как уточнили в министерстве, нападение произошло в центральной мечети Душанбе после намаза. Абдукодирзода получил легкие ранения. Ему не понадобилась госпитализация — муфтия отправили домой. Нападавшего задержали, против него возбудили уголовное дело.
Саидмукарраму Абдукодирзоде 61 год. Он возглавляет Совет улемов Таджикистана с октября 2010 года.
В январе мужчина напал с ножом на имама мечети Фатих в центре Стамбула: имам получил ножевое ранение в область сердца, прихожанин-студент — в спину. Обоих госпитализировали, а злоумышленника задержали.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты
Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом
Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире
Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права
Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье. Как это сделать
10 самых популярных премиальных марок автомобилей в России в августе
Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов