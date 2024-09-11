 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На верховного муфтия Таджикистана напали с ножом в мечети

Саидмукаррам Абдукодирзода
Саидмукаррам Абдукодирзода (Фото: Амир Исаев / РИА Новости)

Неизвестный ранил ножом председателя Совета улемов (мусульманских священнослужителей), верховного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдукодирзоду, сообщает пресс-служба МВД республики.

Как уточнили в министерстве, нападение произошло в центральной мечети Душанбе после намаза. Абдукодирзода получил легкие ранения. Ему не понадобилась госпитализация — муфтия отправили домой. Нападавшего задержали, против него возбудили уголовное дело.

Саидмукарраму Абдукодирзоде 61 год. Он возглавляет Совет улемов Таджикистана с октября 2010 года.

Мужчина напал с ножом на имама мечети и прихожанина в центре Стамбула
Общество
Фото:Huseyin Aldemir / Reuters

В январе мужчина напал с ножом на имама мечети Фатих в центре Стамбула: имам получил ножевое ранение в область сердца, прихожанин-студент — в спину. Обоих госпитализировали, а злоумышленника задержали.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире

Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права

Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье. Как это сделать

10 самых популярных премиальных марок автомобилей в России в августе

Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
муфтий Таджикистан мечеть нападение ножевое ранение
Материалы по теме
Мужчина с отверткой напал на полицейский пост в Ингушетии
Общество
Вооруженные люди напали на больницу в Стамбуле
Общество
Женщина с ножом напала на пассажиров автобуса в Германии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24) Инвестиции, 17:51 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15) Инвестиции, 17:51
Ставшая мемом на ОИ австралийская брейкерша возглавила мировой рейтингСпорт, 20:33
США передадут Украине еще $700 млн на энергетику и разминированиеПолитика, 20:31
США увеличат денежную помощь Армении более чем в два разаПолитика, 20:19
Удары дронов по самым удаленным от границы с Украиной районам. КартаПолитика, 20:18
Жительница Белгородской области получила ранение под артобстреломПолитика, 20:17
Чемпиона мира из «Челси» лишили водительских прав в ВеликобританииСпорт, 20:09
Почему ФРГ отказалась от политики открытых дверей и ввела погранконтрольПолитика, 20:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Крыму 22 нотариуса лишатся статуса из-за второго гражданстваПолитика, 20:00
На верховного муфтия Таджикистана напали с ножом в мечетиОбщество, 19:54
КПРФ ответила на обвинения Памфиловой в «безобразном поведении» депутатовПолитика, 19:53
«Союз МС-26» с российско-американским экипажем отправился к МКСОбщество, 19:37
Глава СПЧ призвал мужчин служить в армии «на кухне или писарем»Политика, 19:25
Зеленский усомнился в существовании «мирного плана» ШольцаПолитика, 19:21
«В беде»: Time после дебатов поместил на обложку фото ТрампаПолитика, 19:21