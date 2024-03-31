 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Неизвестный напал с ножом на людей на вокзале на юге Израиля

Два человека пострадали при нападении с ножом в израильском Беэр-Шеве
Фото: israelpoliceforce / Telegram
Фото: israelpoliceforce / Telegram

Неизвестный напал с ножом на людей на центральном вокзале города Беэр-Шева на юге Израиля, сообщила израильская полиция в телеграм-канале.

«Террорист был обезврежен на месте», — говорится в сообщении.

Позднее там уточнили, что нападавший был застрелен силовиками. В результате атаки два человека получили легкие ранения, их доставили в больницу.

Мужчина напал с ножом на людей в компьютерном клубе в Подмосковье
Общество

В январе двое неизвестных открыли стрельбу в католической церкви в Стамбуле во время воскресной мессы. В результате атаки погиб один человек. Нападавшие скрылись. Позднее были задержаны около 50 человек, в том числе россиянин и гражданин Таджикистана. Последние, предположительно, связаны с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Группировка взяла на себя ответственность за атаку.

Под Киевом установили 10 тыс. «зубов дракона». Фото из космоса

Дипломаты из США и ЕС приняли участие в памятной акции у «Крокуса»

Песков ответил на слова Зеленского о переговорах

Большинство банков Армении перестали работать с картами «Мир»

В здании Бауманки загорелась кровля. Видео

Что происходит в приграничном городах и селах Белгородской области. Репортаж

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в апреле 2024 года
Теги
Израиль террорист нападение
Материалы по теме
В Чечне трое вооруженных преступников напали на полицейского
Общество
В метро Москвы мужчина напал с ножом на пассажиров. Видео
Общество
Мужчина напал с ножом на имама мечети и прихожанина в центре Стамбула
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Коммерческие помещения на первых этажах новостроек: стоит ли вкладываться РБК и ПИК, 11:22
В Кишинев вернулся автобус с детьми, который не мог выехать из Белоруссии Политика, 11:17
Неизвестный напал с ножом на людей на вокзале на юге Израиля Общество, 11:13
В Финляндии и Литве поддержали слова Макрона о войсках на Украине Политика, 11:01
Село в Белгородской области атаковал дрон ВСУ Политика, 10:44
Захарова предложила объявить французской продукции, что ей будут не рады Политика, 10:41
Четыре совета, чтобы научить мозг меньше отвлекаться, — Fast Company Pro, 10:38
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
CNN рассказал об американском штате, который останется без помощи НАТО Политика, 10:30
В Каспийске провели контртеррористическую операцию. Видео Общество, 10:12
В ЛНР показали подземный город для возвращающихся с передовой военных Политика, 10:09
В Махачкале и Каспийске в ходе КТО задержали трех человек Политика, 10:02
Макароны от губернатора. Чем известна «Макфа» и ее владельцы Бизнес, 10:00
Новостройки, которые выделяются: где найти дома с особенным дизайном РБК и ПИК, 09:59
Топ-6 «крючков» инфобизнеса: как отличить эксперта от мошенника Pro, 09:57