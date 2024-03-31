Два человека пострадали при нападении с ножом в израильском Беэр-Шеве

Неизвестный напал с ножом на людей на вокзале на юге Израиля

Фото: israelpoliceforce / Telegram

Неизвестный напал с ножом на людей на центральном вокзале города Беэр-Шева на юге Израиля, сообщила израильская полиция в телеграм-канале.

«Террорист был обезврежен на месте», — говорится в сообщении.

Позднее там уточнили, что нападавший был застрелен силовиками. В результате атаки два человека получили легкие ранения, их доставили в больницу.

В январе двое неизвестных открыли стрельбу в католической церкви в Стамбуле во время воскресной мессы. В результате атаки погиб один человек. Нападавшие скрылись. Позднее были задержаны около 50 человек, в том числе россиянин и гражданин Таджикистана. Последние, предположительно, связаны с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Группировка взяла на себя ответственность за атаку.