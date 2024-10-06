В Госдуме рассказали, когда вступит в силу закон о жилищных вкладах

Фото: Андрей Любимов / РБК

Новый закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«По моим прогнозам, закон будет принят в конце этого года, и можно ожидать вступления его в силу весной будущего года», — цитирует председателя комитета «РИА Новости».

Как отметил Аксаков, в настоящий момент вопрос размера ставок по таким вкладам еще решается.

Законопроект о создании банковских вкладов для накоплений на жилье комитет Госдумы поддержал в конце марта 2024 года. В апреле этого же года Госдума рассмотрела и приняла его в первом чтении.

Согласно документу, новый вид вклада будет называться «договор жилищных сбережений». Благодаря ему вкладчики смогут направить свои сбережения на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. В условиях также указано, что вкладчиком по нему может быть только физлицо, а срок действия — не менее одного года.

Кроме этого, такие счета получат более высокое страховое покрытие — гарантированная сумма, которая будет возвращена вкладчику в случае форс-мажора, составит 10 млн руб. Для сравнения: по стандартным депозитам страховка покрывает только 1,4 млн руб.