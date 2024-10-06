 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

В Госдуме рассказали, когда вступит в силу закон о жилищных вкладах

Аксаков: закон о жилищных вкладах вступит в силу весной 2025 года
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Новый закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«По моим прогнозам, закон будет принят в конце этого года, и можно ожидать вступления его в силу весной будущего года», — цитирует председателя комитета «РИА Новости».

Как отметил Аксаков, в настоящий момент вопрос размера ставок по таким вкладам еще решается.

Средний размер ставки по рыночной ипотеке в России превысил 21%
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Законопроект о создании банковских вкладов для накоплений на жилье комитет Госдумы поддержал в конце марта 2024 года. В апреле этого же года Госдума рассмотрела и приняла его в первом чтении.

Согласно документу, новый вид вклада будет называться «договор жилищных сбережений». Благодаря ему вкладчики смогут направить свои сбережения на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. В условиях также указано, что вкладчиком по нему может быть только физлицо, а срок действия — не менее одного года.

Кроме этого, такие счета получат более высокое страховое покрытие — гарантированная сумма, которая будет возвращена вкладчику в случае форс-мажора, составит 10 млн руб. Для сравнения: по стандартным депозитам страховка покрывает только 1,4 млн руб.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Анатолий Аксаков Госдума вклад Ипотека
Материалы по теме
«Сбер» повысил ставки по рыночной ипотеке на 0,9 п.п.
Финансы
Счетная палата раскрыла число россиян с «серийной» льготной ипотекой
Финансы
ВТБ увеличил до 50,1% первый взнос по семейной ипотеке
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Минобороны сообщило об ударе по базе горючего в ОдессеПолитика, 13:06
В Госдуме рассказали, когда вступит в силу закон о жилищных вкладахЭкономика, 12:48
МВД опровергло сообщения о смерти блогера ТринадцатогоПолитика, 12:36
Гол и передача Миранчука сохранили «Атланте» шансы на плей-офф MLSСпорт, 12:26
Опрос показал долю израильтян, готовых бежать из страныПолитика, 12:13
ЦАХАЛ начала новую операцию на севере сектора ГазаПолитика, 11:55
Трамп осудил Байдена и Харрис за низкие выплаты пострадавшим от ураганаПолитика, 11:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп и Маск пообещали высадку американцев на МарсТехнологии и медиа, 11:39
Как прошел конкурс «Мисс Россия — 2024». ФоторепортажОбщество, 11:28 
В Думе обсудят предложение ЦБ повысить лимит страховки по вкладамЭкономика, 11:07
Бизнес назвал ключевые проблемы импортозамещения. ИнфографикаБизнес, 11:00
Медведев счел слова Дунды основанием для ядерного удара Минска по УкраинеПолитика, 10:53
При атаке дрона ВСУ в Шебекино пострадала женщинаПолитика, 10:38
Овечкин отреагировал на данные о рекордном заработке фразой о налогахСпорт, 10:34