Число жертв урагана «Хелен» на юго-востоке США достигло 277

В результате урагана «Хелен», обрушившегося на юго-восток США, погибли не менее 277 человек в шести штатах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Больше всего погибших — 113 человек — в Северной Каролине. О десятках жертв также сообщили в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Вирджинии. Около 500 тыс. человек в этих штатах остаются без электричества.

Ураган «Хелен» накрыл юго-восток Соединенных Штатов 26 сентября. Ему присвоена четвертая из пяти возможных категорий: скорость ветра достигала 70 м/с. По оценкам экспертов, ущерб от урагана составляет от $15 млрд до $100 млрд.

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«Хелен» — второй по разрушительности ураган, обрушившийся на США за последние 50 лет. На первом месте ураган «Катрина», в результате которого в 2005 году погибли не менее 1,3 тыс. человек.