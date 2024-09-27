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Во Флориде более 1,1 млн домов остались без света из-за урагана «Хелен»

Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

В американском штате Флорида свыше 1,1 млн домов и предприятий остались без электроснабжения из-за урагана «Хелен», следует из данных сервиса Power Outage.us.

Еще более 80 тыс. домовладений отключены от электроэнергии в Джорджии. В этих двух штатах, а также в Алабаме, Северной Каролине и Вирджинии объявлен режим чрезвычайной ситуации, передает Associated Press (AP).

Ураган обрушился на Флориду вечером накануне, 26 сентября. Ему присвоена четвертая (из пяти возможных) категория — скорость ветра может достигать 209–251 км/ч.

По данным AP, во Флориде в результате стихии погиб по крайней мере один человек, на его машину упал знак. Губернатор Рон Десантис отметил, что к утру количество жертв и материальный ущерб, вероятнее всего, возрастет. Еще два человека погибли на юге Джорджии при торнадо, который произошел на фоне приближающегося шторма.

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Флорида США ураган отключение электричества
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