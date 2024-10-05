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Операция Израиля в Ливане ,  
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Emirates запретила провозить в самолетах пейджеры и рации

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Операция Израиля в Ливане
Пейджеры и рации, принадлежавшие членам «Хезболлы», начали массово взрываться по всему Ливану 17–18 сентября. «Хезболла» обвинила в терактах Израиль
Фото: Borja Sanchez Trillo / Getty Images
Фото: Borja Sanchez Trillo / Getty Images

Авиакомпания Emirates запретила провозить в своих самолетах пейджеры и рации. Запрет распространяется как на багаж, так и на ручную кладь, сообщает Reuters со ссылкой на заявление перевозчика.

«Всем пассажирам, путешествующим рейсами в/из/через Дубай, запрещено провозить пейджеры и рации в зарегистрированном багаже или ручной клади», — сообщила авиакомпания.

Там уточнили, что любые рации или пейджеры, обнаруженные в ручной клади или багаже, будут конфискованы полицией Дубая.

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Фото:Mohamed Azakir / Reuters

Пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», начали массово взрываться по всему Ливану днем 17 сентября, на следующий день произошла вторая волна взрывов других устройств связи, среди которых были рации. В результате серии взрывов пострадали свыше 4 тыс. человек, десятки погибли. По данным Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов пейджеров.

«Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль и пообещала «тяжелую расплату». Власти последнего долгое время не комментировали случившееся, однако 22 сентября президент страны Ицхак Герцог заявил, что Тель-Авив не имеет никакого отношения к взрывам.

Источники CNN сообщали, что взрывчатка была спрятана внутри литиевых батарей пейджеров, завезенных в Ливан. Sky News Arabia сообщал, что спецслужбы поместили в устройства взрывчатое вещество PETN (пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
пейджер Израиль Ливан Хезболла ОАЭ Emirates
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