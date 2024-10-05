Emirates запретила провозить в самолетах пейджеры и рации

Пейджеры и рации, принадлежавшие членам «Хезболлы», начали массово взрываться по всему Ливану 17–18 сентября. «Хезболла» обвинила в терактах Израиль

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Авиакомпания Emirates запретила провозить в своих самолетах пейджеры и рации. Запрет распространяется как на багаж, так и на ручную кладь, сообщает Reuters со ссылкой на заявление перевозчика.

«Всем пассажирам, путешествующим рейсами в/из/через Дубай, запрещено провозить пейджеры и рации в зарегистрированном багаже или ручной клади», — сообщила авиакомпания.

Там уточнили, что любые рации или пейджеры, обнаруженные в ручной клади или багаже, будут конфискованы полицией Дубая.

Пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», начали массово взрываться по всему Ливану днем 17 сентября, на следующий день произошла вторая волна взрывов других устройств связи, среди которых были рации. В результате серии взрывов пострадали свыше 4 тыс. человек, десятки погибли. По данным Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов пейджеров.

«Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль и пообещала «тяжелую расплату». Власти последнего долгое время не комментировали случившееся, однако 22 сентября президент страны Ицхак Герцог заявил, что Тель-Авив не имеет никакого отношения к взрывам.

Источники CNN сообщали, что взрывчатка была спрятана внутри литиевых батарей пейджеров, завезенных в Ливан. Sky News Arabia сообщал, что спецслужбы поместили в устройства взрывчатое вещество PETN (пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов.