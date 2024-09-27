CNN узнал, где Израиль спрятал взрывчатку при минировании пейджеров

По данным источников CNN, взрывные устройства были «вшиты» в литиевые батареи пейджеров, что делало их невидимыми при проверках. Израиль отверг причастность к взрывам в Ливане

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Израиль провел часть атаки на ливанскую «Хезболлу», спрятав взрывчатку внутри литиевых батарей пейджеров, завезенных в Ливан, передает CNN с ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников служб безопасности этой страны.

Один из источников в ливанских силах безопасности сообщил CNN, что взрывчатое вещество было спрятано внутри батарей пейджеров настолько сложным способом, что его невозможно было обнаружить. Какие проверки проводились при импорте устройств в Ливан, он не уточнил.

Другой высокопоставленный источник в сфере безопасности рассказал каналу, что он осматривал один из заминированных пейджеров и стал свидетелем его контролируемого взрыва. Он сообщил, что взрывчатое вещество было «вшито» в литиевую батарею пейджера и его было практически невозможно обнаружить. Он добавил, что никогда не видел ничего подобного.

По информации CNN, самодельное взрывное устройство состояло из пяти основных компонентов: источника питания, иницирующего устройства (как правило, механизм для запуска взрывного импульса), детонатора, взрывчатого вещества и кейса, в который все это помещается.

Бывший офицер британской армии и эксперт по обезвреживанию взрывоопасных предметов Шон Мурхаус подтвердил CNN, что модификация батареи была одним из способов сделать устройство невидимым и невизуализируемым, например, при проверке рентгеновскими лучами. Получить такой результат возможно путем внедрения электронного детонатора и небольшого взрывного заряда внутрь металлического корпуса батарей, уточнил он.

Sky News Arabia ранее сообщал, что доступ к пейджерам, которые предназначались ливанской «Хезболле», получила израильская разведка «Моссад». По данным канала, спецслужбы поместили в устройства взрывчатое вещество PETN (пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов.

Пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», начали массово взрываться по всему Ливану днем 17 сентября, на следующий день произошла вторая волна взрывов других устройств связи. В результате первой серии взрывов пострадали 4 тыс. человек, десятки погибли. По данным Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов пейджеров.

«Хезболла» обвинила в произошедшем Израиль и пообещала «тяжелую расплату». Власти последнего долгое время не комментировали случившееся, однако 22 сентября президент страны Исаак Герцог заявил, что Тель-Авив не имеет никакого отношения к взрывам. МИД России назвал произошедшее актом терроризма и гибридной войны.