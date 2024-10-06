Максим Кац обжаловал приговор к восьми годам колонии за фейки об армии
Оппозиционер Максим Кац (внесен в реестр иноагентов) подал кассационную жалобу на решение суда заочно приговорить его к восьми годам колонии по делу о фейках об армии, следует из карточки дела на портале московских судов общей юрисдикции.
«Обжаловано в кассации, 04.10.2024», — говорится на сайте инстанции.
Кац покинул Россию после начала военной операции на Украине, в декабре 2022-го его признали иноагентом. В марте 2023 года Басманный суд заочно арестовал Каца, его обвинили в публикации фейков о российской армии.
В августе того же года его признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России — п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса.
По версии следствия, на своем YouTube-канале Кац распространял заведомо ложную информацию об уничтожении российскими войсками населенных пунктов и гражданского населения на Украине. Его заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. Обвинение запрашивало для него максимальное наказание — десять лет лишения свободы.
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