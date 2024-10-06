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Операция Израиля в Ливане ,  
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Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута

Сюжет
Операция Израиля в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам ливанской шиитской группировки «Хезболла» в Бейруте, сообщает пресс-служба военных. Ранее армия призвала жителей района Бурдж-эль-Баражна южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться.

Al Jazeera публикует кадры взрывов в ливанской столице. По данным Национального информационного агентства Ливана (NNA), Израиль нанес не менее пяти ударов по южному пригороду Бейрута. В результате атаки погибли два человека в городе Джия (около 20 км от Бейрута), около 18 пострадали, сообщил Минздрав Ливана.

В то же время на севере Израиля действует воздушная тревога. По данным ЦАХАЛ, со стороны Ливана в ответ выпущено около 30 снарядов. Часть из них перехватили, некоторые упали в израильском городе Кирьят-Шмоны.

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Фото:Abdelaziz Boumzar / Reuters

Израиль 23 сентября объявил о начале «упреждающей военной операции» в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы». Ей предшествовала серия массовых атак — взрыв пейджеров и других беспроводных устройств боевиков, удары по Бейруту и югу Ливана.

В первые дни после начала операции ЦАХАЛ сообщила о ликвидации целого ряда военачальников группировки, а 27 сентября ЦАХАЛ ударила по центральному штабу «Хезболлы». В результате погиб лидер боевиков Насралла Хасан.

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Израиль Ливан Бейрут Хезболла ЦАХАЛ
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