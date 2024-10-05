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Операция Израиля в Ливане ,  
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ЦАХАЛ объявила о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Ливане

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Израиль ликвидировал представителя исполнительной власти ХАМАС в Ливане и одного из лидеров боевого крыла группировки в стране, занимавшегося вербовкой бойцов. С 1 октября ЦАХАЛ проводит в Ливане наземную операцию
Фото: Abdelaziz Boumzar / Reuters
Фото: Abdelaziz Boumzar / Reuters

В ходе совместных операций Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба безопасности страны (ШАБАК) ликвидировали двух высокопоставленных членов палестинской исламистской группировки ХАМАС в Ливане, сообщили израильские военные. В ночь на 5 октября ЦАХАЛ призвала эвакуироваться жителей нескольких районов южного пригорода Бейрута.

При ударе израильских ВВС погиб Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд, который, как говорится в сообщении ЦАХАЛ, был представителем исполнительной власти ХАМАС в Ливане и руководил «террористической деятельностью» в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан, контролируется палестинцами).

Израильские военные считают аль-Махмуда ответственным за укрепление группировки в Ливане поставками оружия для обстрелов Израиля и в попытках производства вооружения, а также за активизацию террористической деятельности против израильтян как в Израиле, так и за его пределами.

В ходе операции в районе Триполи был ликвидирован Саид Алаа Найеф Али, который, по информации израильской стороны, был высокопоставленным членом военного крыла ХАМАС в Ливане. В публикации говорится, что он совершал теракты против израильских объектов и занимался вербовкой боевиков ХАМАС в Ливане.

Al Jazeera до этого сообщила о гибели одного из лидеров военного крыла ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» — Саида Аталлы при израильском ударе по его дому в лагере палестинских беженцев Беддави в Триполи. Вместе с ним погибли три члена его семьи.

«Армия обороны Израиля и ШАБАК провели эти операции в рамках усилий по борьбе с ХАМАС везде, где она представляет угрозу для граждан Израиля. Эти операции представляют собой удар по способности ХАМАС осуществлять террористическую деятельность против государства Израиль с территории Ливана», — сказано в сообщении в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Один из командиров ХАМАС погиб при ударе Израиля по Триполи в Ливане
Политика
Место израильского удара, в результате которого, погиб Саид Аталла&nbsp;и три члена его семьи

Израиль ведет войну с ХАМАС с 7 октября, когда бойцы группировки напали на южные израильские территории. По данным израильской стороны, тогда погибли около 1,2 тыс. человек, свыше 250 попали в плен. ЦАХАЛ проводит наземную операцию в контролируемом ХАМАС секторе Газа.

Ливанское шиитское движение «Хезболла» в качестве поддержки ХАМАС нарастило обстрелы северных территорий Израиля, в связи с чем проживающие там израильтяне были вынуждены покинуть дома. 23 октября ЦАХАЛ объявила об «упреждающей операции» «Стрелы севера» на территории Ливана. В ходе обстрелов погиб, в частности, лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.

1 октября Израиль объявил о начале наземной операции в южной части Ливана, уточнив, что она носит «ограниченный, локализованный и точечный» характер. Целью в ЦАХАЛ назвали инфраструктуру «Хезболлы».

В тот же день Иран в качестве ответа на гибель Насраллы выпустил по Израилю свыше 200 ракет. Большинство были перехвачены, заявил представитель ЦАХАЛ. Израиль обещал, что Иран «заплатит» за «большую ошибку», Тегеран в свою очередь предупредил, что может атаковать, если Тель-Авив атакует. ЦАХАЛ заявила о подготовке «серьезного и значимого» ответа Ирану.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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