Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

Прекращение поставок оружия Израилю — приоритет на пути к политическому урегулированию конфликта, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. Такое мнение он высказал в эфире радио France Inter.

«Я думаю, что сейчас приоритетной задачей является возвращение к политическому урегулированию. Необходимо прекратить поставлять оружие для ведения боевых действий в Газе», — сказал он.

BFMTV со ссылкой на Елисеевский дворец пишет, что в случае введения эмбарго на поставки оружия Париж продолжит снабжать Тель-Авив средствами, необходимыми для обороны страны.

По словам Макрона, политика израильского премьера Беньямина Нетаньяху представляет собой «ошибку, в том числе и для безопасности Израиля». Президент также прокомментировал операцию Израиля в Ливане: «Ливанский народ не должен быть принесен в жертву, и Ливан не должен стать новой Газой».

Нетаньяху назвал «позором» слова Макрона. Он отметил, что Иран не прекращает снабжать оружием хуситов, ХАМАС и «других своих марионеток», «но страны, которые якобы противостоят этой оси террора, призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю». Премьер министр подчеркнул, что Израиль победит с поддержкой западных партнеров или без нее.

Боевые действия в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 года. В конце сентября 2024-го Израиль объявил о начале «упреждающей военной операции» в Ливане для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы». С тех пор Тель-Авив отчитался о ликвидации целого ряда военачальников группировки, включая лидера боевиков Хасана Насралла. В результате обстрелов Ливана погибли десятки мирных жителей, тысячи получили ранения.