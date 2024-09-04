Вопрос об оружии для Израиля привел к расколу между США и Британией

Британия остановила часть поставок оружия ЦАХАЛ, пытаясь всем угодить, но только всех разозлила: для поддерживающих Палестину этого мало, для поддерживающих Израиль это безумие, для США это бессмысленно, пишет The Times

Фото: Amir Cohen / Reuters

Решение Великобритании частично приостановить поставки оружия Израилю (приостановлены 30 из 350 лицензий) вызвало публичный раскол между Лондоном и Вашингтоном, пишет The Times.

По сведениям газеты, недовольство стороны выражали и в непубличном поле: США в частном порядке предупредили, что такое решение может навредить ходу переговоров о прекращении огня.

Более того, частичное ограничение поставок вызвало непонимание и среди некоторых британских чиновников, с которыми побеседовала The Times. Как сказал один из них, Лондон попытался «угодить всем сторонам», но в итоге «всех разозлил». «США посчитают такое решение бесполезным, пропалестинские депутаты считают, что оно не зайдет достаточно далеко, а сторонники Израиля сочтут это безумием», — пояснил собеседник.

Другой чиновник предложил пересмотреть экспорт оружия и в такие страны, как Саудовская Аравия, чтобы быть последовательными. Еще один источник газеты напомнил, что решение Британии совпало с обнаружением в секторе Газа тел убитых заложников, взятыми прошлой осенью боевиками ХАМАС, это «серьезно обострило боль еврейской общины».

Великобритания объявила о частичной приостановке экспорта оружия, поскольку сочла, что его могут использовать при нарушении международного гуманитарного права. В правительстве королевства отвергли критику, пояснив, что по-прежнему поддерживают Израиль и не намерены «угождать какой-либо стороне», а решение было принято в соответствии с законами страны.

«Иногда ваши самые близкие друзья — это те, кому нужно сказать самую суровую правду», — добавил министр обороны Джон Хили.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал этот шаг «позорным» и предупредил, что он «только придаст смелости ХАМАС».

Претензии по поводу нарушения Израилем международного гуманитарного права звучат в адрес Израиля с прошлой осени, когда на страну напали боевики ХАМАС, взяли в заложники около 250 человек и убили еще 1,2 тыс., включая сотни участников музыкального фестиваля.

Израиль в ответ начал войну в секторе Газа, где базируется ХАМАС. По подсчетам подконтрольного группировке минздрава Газы, за этот период погибли более 40 тыс. палестинцев, в том числе 16,5 тыс. детей, а более 90 тыс. ранены. Более половины домов в секторе Газа разрушены, ущерб также нанесен 80% коммерческих объектов, 85% школьных зданий.