Кадыров стал почетным строителем России

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Министр ЖКХ России Ирек Файзуллин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак «Почетный строитель России», сообщает «РИА Новости».

Награду глава республики получил «за профессионализм, трудолюбие и верность профессии».

Церемония вручения состоялась в рамках открытия в Грозном нового жилого комплекса.

В августе Кадыров получил медаль российской премии Людвига Нобеля. Награду ему вручила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Главу Чечни наградили за личный вклад в проведение специальной военной операции и поддержку воинов. Поводом для этого также стали его гражданская позиция и усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей.