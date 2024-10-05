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Политика ,  
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Кадыров стал почетным строителем России

Кадырова наградили знаком «Почетный строитель России»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Министр ЖКХ России Ирек Файзуллин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак «Почетный строитель России», сообщает «РИА Новости».

Награду глава республики получил «за профессионализм, трудолюбие и верность профессии».

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Церемония вручения состоялась в рамках открытия в Грозном нового жилого комплекса.

В августе Кадыров получил медаль российской премии Людвига Нобеля. Награду ему вручила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Главу Чечни наградили за личный вклад в проведение специальной военной операции и поддержку воинов. Поводом для этого также стали его гражданская позиция и усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей.

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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