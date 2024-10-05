Кадыров стал почетным строителем России
Министр ЖКХ России Ирек Файзуллин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак «Почетный строитель России», сообщает «РИА Новости».
Награду глава республики получил «за профессионализм, трудолюбие и верность профессии».
Церемония вручения состоялась в рамках открытия в Грозном нового жилого комплекса.
В августе Кадыров получил медаль российской премии Людвига Нобеля. Награду ему вручила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Главу Чечни наградили за личный вклад в проведение специальной военной операции и поддержку воинов. Поводом для этого также стали его гражданская позиция и усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей.
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