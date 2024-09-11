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Политика ,  
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Кадыров вручил Матвиенко высшую награду Чечни

Глава Чечни вручил Матвиенко орден имени Ахмата Кадырова
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко высшую награду республики — орден имени Ахмата Кадырова, передает ТАСС.

Матвиенко наградили за «вклад в развитие законодательной базы страны и активное участие в формировании ключевых инициатив, способствующих укреплению единства и стабильности в обществе, а также за особые достижения в области социальной политики, экономики и культурного взаимодействия по развитию Чеченской республики».

Награждение прошло в Грозном, куда спикер Совфеда прилетела для участия во Всероссийском форуме «Женские инициативы: время действовать».

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Политика
Валентина Матвиенко

За годы в политике и работы на государственной службы Матвиенко получила множество наград. В их числе орден «Знак Почета» (1976), орден Трудового Красного знамени (1981), орден Почета (1996). К 2014 году она стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», получив все четыре степени. Матвиенко стала спикером Совета Федерации в 2011 году.

В конце марта 2019 года президент Владимир Путин наградил ее орденом Андрея Первозванного, а в апреле 2024 года — в день ее 75-летия — присвоил ей звание Героя Труда.

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Рамзан Кадыров Чечня Валентина Матвиенко орден награждение
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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