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Политика ,  
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Кадырову вручили медаль российской премии Людвига Нобеля

Ирина Винер вручила главе Чечни Кадырову медаль премии Людвига Нобеля
Рамзан Кадыров и Ирина Винер
Рамзан Кадыров и Ирина Винер (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер вручила главе Чечни Рамзану Кадырову медаль российской премии Людвига Нобеля.

Главу республики наградили за личный вклад в проведение специальной военной операции, поддержку воинов, а также за гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей, передает «РИА Новости».

«Спасибо вам большое за вашу работу, постоянную, неуклонную, понимаете, я все знаю о вас, как вы работаете 24/7, как ваши дети, ваши сотрудники так же работают», — сказала Винер.

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Рамзан Кадыров

Церемония объявления лауреатов премии Людвига Нобеля проходила в июне в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Кадырова представлял президент Академии наук Чечни Джамбулат Умаров. Кроме него лауреатами премии стали заместитель министра иностранных дел и спецпредставитель президента Михаил Богданов, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, народный артист РСФСР Александр Михайлов, военный летчик и иеромонах Валерий Бурков.

Людвиг Нобель — ученый, промышленник, меценат и старший брат учредителя Нобелевской премии Альфреда Нобеля. С 2005 года премия, возрожденная Фондом Людвига Нобеля, присуждается знаковым личностям современности за выдающиеся профессиональные достижения и безусловные заслуги перед человечеством, говорится на сайте премии.

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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