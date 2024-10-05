В Минобороны заявили о штурме Угледара танком Т-80 без боекомплекта
Во время штурма Угледара экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» не вышел из боя, несмотря на то что израсходовал свой боеприпас, сообщили в Минобороны.
«У нас немного боекомплекта не хватило. Быстро отстреляли, и эрпэгэшник вылез из лесопосадки. <…> Получается, пушку нам пробили», — приводит ведомство слова механика-водителя танка с позывным Бурый (цитата по «РИА Новости»).
В Минобороны отметили, что первым к Угледару с западного направления пробился именно экипаж танка Т-80БВМ группировки «Восток» и проложил штурмовикам дорогу к городу.
Минобороны сообщило о взятии Угледара под контроль российских военных 3 октября. Там уточнили, что город был взят «в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток».
Угледар расположен в 60 км к юго-западу от Донецка на стыке ДНР и Запорожской области. Город находится на возвышенности неподалеку от реки Кашлагач, рядом с ним развязка дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска. Такое положение делает его важным пунктом для логистики войск.
Город не был таким же важным транспортным узлом, как Покровск, но из-за наличия в Угледаре мощных украинских оборонительных позиций он считался «важным бастионом на пересечении восточного и южного фронтов» ВСУ, объясняет CNN. Associated Press также признает, что падение Угледара серьезно подорвет украинскую оборону, поскольку тот был «городом-крепостью на вершине холма, окруженного открытыми полями».
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, бои в Угледаре между российскими войсками и ВСУ шли уже в сентябре. Об отступлении украинских войск из города 2 октября сообщило оперативное командование ВСУ «Хортица».
На Украине отступление ВСУ вызвало резкую критику. «Это ужас. Мы потеряли город, который удерживали больше двух лет», — написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
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