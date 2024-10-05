Путин сообщил о встрече с Рахмоном в Москве «в ближайшие дни»

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон встретятся в Москве «в ближайшие дни». Об этом Путин написал в поздравительной телеграмме, направленной таджикистанскому лидеру в связи с его днем рождения.

Текст поздравления приводит пресс-служба Рахмона.

«В преддверии нашей встречи, которая состоится в ближайшие дни в Москве, выражаю Вам, уважаемый Эмомали Шарифович, искренние пожелания крепкого здоровья, спокойствия и новых успехов в государственной деятельности», — написал Путин.

Российский президент добавил, что ценит «постоянные усилия» Рахмона по укреплению стратегического партнерства и «солидарности между нашими государствами».

В последний раз Путин и Рахмон встречались в мае в московском Кремле, менее чем через два месяца после теракта в «Крокус Сити Холле». Рахмон в ходе разговора заявил, что выступает «против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом». «Терроризм не имеет национальности и не имеет религии», — подчеркнул он.

В результате нападения на «Крокус» в марте погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. По делу арестовали более 20 человек, в том числе четырех предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана.

Лидеры двух стран тогда также обсуждали вопрос трудовых мигрантов, и таджикистанский президент назвал его «очень щепетильным».

После теракта в «Крокусе» в России началось ужесточение миграционной политики. В начале сентября посольство Таджикистана в Москве рекомендовало согражданам временно воздержаться от поездок в Россию в связи с продолжающимся режимом усиленного контроля на границе. 4 октября таджикистанский премьер Кохир Расулзода заявил, что граждан его страны все чаще не пускают в Россию, запрещают въезд либо депортируют из страны «под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности», что нарушает их основные права и свободы.