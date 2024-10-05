«Хезболла» заявила о мощном взрыве при попытке продвижения ЦАХАЛ в Ливане
При попытке ЦАХАЛ продвинуться к одному из городов в Ливане произошел мощный взрыв, несколько израильских военных были убиты, заявили в «Хезболле», передает Al Mayadeen.
«Подразделение израильской пехоты попыталось продвинуться к муниципальному периметру города Адис, и бойцы вступили с ним в бой, что привело к сильному взрыву среди наступающих сил и вынудило их отступить, в их рядах были убитые и раненые», — приводит телеканал заявление группировки.
По данным Al Mayadeen, «Хезболла» также нанесла ракетный удар по скоплению израильских военных в населенных пунктах Ярун и Халлет-Абир у южной границы.
ЦАХАЛ, в свою очередь, ударил беспилотником по зданию в лагере палестинских беженцев на севере Ливана, передает корреспондент телеканала.
Армия обороны Израиля с 23 сентября проводит операцию «Стрелы севера» против «Хезболлы». Ее целью ЦАХАЛ назвала уничтожение инфраструктуры шиитской группировки. В ночь на 1 октября Израиль начал наземную операцию в приграничных районах Ливана.
В ночь на 5 октября израильская армия призвала жителей нескольких районов южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться.
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