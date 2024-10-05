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Астронавт из США заявила, что полет на «Союзе» был честью для нее

Астронавт из США заявила, что полет с космонавтами из России был честью для нее

Астронавт NASA, американка Трейси Дайсон заявила, что полет с российскими космонавтами был честью для нее.

Она дала интервью после возвращения на Землю по окончании миссии на Международной космической станции (МКС). И на МКС, и обратно Дайсон летала на российском космическом корабле «Союз МС-25» в сопровождении космонавтов из России, а также работала с ними на станции.

«Для меня было честью и удовольствием летать не один раз, а дважды, с нашими российскими партнерами на борту их исторической ракеты «Союз» <...>, а также участвовать во всех их глубоких традициях на протяжении тренировок, запуска и посадки», — сказала Дайсон в ходе интервью.

Она также выразила надежду на то, что совместные с Россией полеты и работа на МКС продолжатся, так как это «хорошо отражается на рабочей обстановке на борту станции».

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Фото:roscosmos_gk / Telegram

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах, в ноябре 2023-го продлили его. Программа предполагает отправку смешанных экипажей на орбиту на американских кораблях Crew Dragon и российских «Союз МС».

Действие соглашения истекает в 2025 году, но в NASA говорили, что хотят продолжить полеты.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Союзом МС-25», на борту которого находились Дайсон, российский космонавт Олег Новицкий и первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская, стартовала к МКС с космодрома Байконур 23 марта. В начале апреля россиянин и белоруска вернулись на Землю, а Дайсон продолжила миссию.

Спустя ровно шесть месяцев, 23 сентября, американка на «Союзе МС-25» вернулась на Землю. Вместе с ней летели космонавты из России Олег Кононенко и Николай Чуб, которые провели на МКС год.

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Россия США космонавты Союз МС-25 МКС NASA
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