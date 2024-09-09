NASA планирует продолжить совместные с «Роскосмосом» полеты к МКС

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NASA и «Роскосмос» намерены и дальше продолжать программу перекрестных полетов к МКС, сообщил ТАСС руководитель программы пилотируемых полетов американского космического ведомства Кен Бауэрсокс.

Программа перекрестных полетов предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Действующее соглашение истекает в 2025 году. Бауэрсокс сообщил, что полеты продолжатся.

«Мы пока что прорабатываем необходимые соглашения, но мы намерены продолжать программу перекрестных полетов. <...> Это важно как для России, так и для Америки», — сказал он. Одна из причин, по которым соглашения пока не заключены, это неопределенность ситуации с кораблем Boeing Starliner, отметил Бауэрсокс. По его словам, «Роскосмос» пока не уверен в надежности корабля, чтобы отправлять на нем своих космонавтов.

В начале июня Boeing Starliner отправился в космос с двумя астронавтами на борту — Барри Уилмором и Сунитой Уильямс. Предполагалось, что они вернутся в середине июня, однако из-за неисправности корабля дата возвращения постоянно откладывалась.

Starliner вернулся на Землю в сентябре без экипажа, Уилмор и Уильямс остались на МКС. Они должны вернуться в феврале 2025 года на борту космического корабля Dragon с двумя другими членами экипажа миссии SpaceX Crew-9.