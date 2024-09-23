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От МКС отстыковался «Союз» с тремя космонавтами на борту

Фото: roscosmos_gk / Telegram
Фото: roscosmos_gk / Telegram

От МКС отстыковался «Союз» с тремя космонавтами на борту
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Космический корабль «Союз МС-25» с экипажем из трех космонавтов отчалил от Международной космической станции (МКС), сообщает «Роскосмос».

На борту корабля находятся Олег Кононенко, Николай Чуб и Трейси Дайсон.

В госкорпорации уточнили, что включение двигателей на торможение и сход с орбиты ожидаются около 14:05 мск.

Ожидается, что аппарат войдет в плотные слои атмосферы около 14:36 мск, а его приземление произойдет около 15:00.

Точка приземления — 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

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Олег Кононенко и Николай Чуб

По данным «Роскосмоса», Кононенко и Чуб провели на МКС год. Дайсон прилетела на станцию в середине марта на одном корабле с россиянином Олегом Новицким и белоруской Мариной Василевской.

Старт их корабля отменили в последний момент, через два дня они все-таки улетели. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объяснил, что причиной стала просадка напряжения одного из аккумуляторов.

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