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Общество ,  
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Укравшего кенгурят проверят на участие в кражах других животных

Укравшего кенгурят проверят на участие в кражах других животных
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МВД проверит Ивана Некрасова, обвиняемого в краже кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области, на причастность к другим подобным преступлениям, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В ходе расследования будет проверена возможная причастность обвиняемого к другим преступлениям, связанным с кражами животных», — написала она в своем телеграм-канале.

Некрасова заключили под стражу на один месяц и 26 дней.

Мужчина рассказал, как похитил кенгуру, чтобы понянчить обезьяну
Общество
Иван Некрасов

Мужчина похитил трех кенгурят 27 сентября — Кроша из зоопарка в Ярославле и еще двух детенышей из Калужской области. Правоохранительные органы задержали его 2 октября.

По данным «РИА Новости», один из детенышей кенгуру погиб. Второго вернули в зоопарк, а Кроша нашли в Королеве 3 октября.

На Некрасова завели дело за кражу с незаконным проникновением. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Его адвокат Екатерина Сентищева рассказала, что у Некрасова есть диагностированные проблемы с психикой, а взаимодействие с животными мужчине рекомендовал врач для улучшения самочувствия.

В суде Некрасов объяснил, что хотел обменять одного из животных на обезьяну, чтобы потом «нянчить ее», потому что «она на человека похожа».

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Теги
МВД Ирина Волк кенгуру Ярославль Калужская область
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