Укравшего кенгурят проверят на участие в кражах других животных
МВД проверит Ивана Некрасова, обвиняемого в краже кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области, на причастность к другим подобным преступлениям, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«В ходе расследования будет проверена возможная причастность обвиняемого к другим преступлениям, связанным с кражами животных», — написала она в своем телеграм-канале.
Некрасова заключили под стражу на один месяц и 26 дней.
Мужчина похитил трех кенгурят 27 сентября — Кроша из зоопарка в Ярославле и еще двух детенышей из Калужской области. Правоохранительные органы задержали его 2 октября.
По данным «РИА Новости», один из детенышей кенгуру погиб. Второго вернули в зоопарк, а Кроша нашли в Королеве 3 октября.
На Некрасова завели дело за кражу с незаконным проникновением. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Его адвокат Екатерина Сентищева рассказала, что у Некрасова есть диагностированные проблемы с психикой, а взаимодействие с животными мужчине рекомендовал врач для улучшения самочувствия.
В суде Некрасов объяснил, что хотел обменять одного из животных на обезьяну, чтобы потом «нянчить ее», потому что «она на человека похожа».
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