Мужчина рассказал, как похитил кенгуру, чтобы понянчить обезьяну

Иван Некрасов (Фото: Ярославский областной суд)

Похитивший кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области Иван Некрасов намеревался обменять одного из животных на обезьяну, чтобы потом «нянчить ее», сообщил подозреваемый на заседании в Заволжском районном суде Ярославля, передает «РИА Новости».

Некрасов хотел заполучить макаку, потому что «она на человека похожа».

«Хотел, чтобы нянчить. И я увидел этого кенгуренка, не удержался, нашел сачок и начал ловить», — рассказал он.

По его словам, он угощал похищенных животных пирогом с ягодами. Поведение мужчины в суде не соответствует его возрасту (31 год), сообщил корреспондент «РИА Новости».

Суд арестовал мужчину почти на два месяца. Адвокат Некрасова Екатерина Сентищева рассказала, что у ее подзащитного есть диагностированные проблемы с психикой. Взаимодействие с животными мужчине порекомендовал врач для улучшения самочувствия, отметила юрист.

27 сентября из зоопарка в Ярославле похитили кенгуру Кроша. Позднее в парке в Калужской области сообщили об исчезновении двух кенгурят. Подозреваемого в краже животных задержали 2 октября.

По данным «РИА Новости», один из украденных в Калужской области детенышей кенгуру погиб. Второго вернули в зоопарк, Кроша нашли в Королёве 3 октября. По факту похищения животных заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса (кража с незаконным проникновением), по ней грозит до пяти лет лишения свободы.