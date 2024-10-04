Задержанному за кражу кенгурят врач рекомендовал общение с животными

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Задержанный за кражу трех кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области мужчина страдает от психического расстройства, сообщила журналистам адвокат задержанного Екатерина Сентищева, ее слова передало «РИА Новости».

По информации юриста, ее клиент совершил преступление в связи с тем, что «не совсем здоров ментально». Мужчина написал явку с повинной.

«В явке с повинной он указал, что непосредственное общение с животными улучшает его психическое состояние. Ему это было рекомендовано врачом», — сказала защитник.

РБК обратился я комментарием к адвокату Екатерине Сентищевой.

По версии следствия, 27 сентября подозреваемый похитил детеныша кенгуру по кличке Крош в Заволжском районе Ярославля. Спустя три дня еще одно похищение произошло в Калужской области — там украли двух кенгурят.

Подозреваемого задержали на вокзале в городе Александрове во Владимирской области, в его сумке нашли одного из похищенных в калужском зоопарке кенгурят. Второе животное погибло.

В отношении похитителя возбудили уголовное дело о краже по ч. 2, ст. 158 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет. Телеграм-канал «112» ранее сообщил, что одного кенгуру мужчина успел продать в Москве. По его данным, задержанный украл животное под заказ для одного из частных зоопарков столичного региона.